Рубль практически не изменился к доллару и снизился к евро по итогам среды

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и китайский юань лишь незначительно изменились по итогам торгов на Московской бирже в среду, в то время как евро умеренно подорожал; рубль подешевел к бивалютной корзине под давлением продолжающегося падения нефтяных цен, а также в связи с ростом европейской валюты на рынке Forex.

Курс доллара составил 81,6275 руб. в 19:00, что соответствует уровню закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,26 руб., подорожав на 75,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 34 копейки - до 85,51 рубля. Курс китайского юаня снизился всего на 0,3 копейки - до 11,754 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не продемонстрировал по отношению к доллару и юаню ярко выраженной динамики по итогам торгов 26 апреля вследствие влияния на валютный рынок противоречивых внешних и внутренних факторов. С одной стороны, на курс нацвалюты давит продолжающееся падение мировых цен на нефть. Вместе с тем поддержку рублю оказывает пик налоговых платежей апреля, что ведет к росту продаж валютной выручки экспортерами. При этом единая европейская валюта умеренно подорожала к рублю на Мосбирже за счет своего роста на мировом рынке Forex.

Нефтяной рынок замедлил снижение вечером в среду после публикации данных о коммерческих запасах топлива в США. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени в среду составила $80,53 баррель, что на 0,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,46%, до $77,1 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения замедления глобального экономического роста и ухудшения финансовой конъюнктуры, которые могут негативно отразиться на спросе на топливо. Кроме того, Trading Economics отмечает недостаточно высокие темпы восстановления китайской экономики и признаки сокращения маржинальности в нефтепереработке. Инвесторы опасаются снижения объемов загрузки на НПЗ. Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,05 млн баррелей - до 460,91 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения на 1,5 млн баррелей.

"Рубль в среду подешевел к евро и продемонстрировал нейтральную динамику к доллару США. Одним из факторов, оказывающих давление на российскую валюту, выступает дешевеющая нефть. Цена ближайшего фьючерса на Brent на бирже ICE 26 апреля впервые с начала месяца опускалась ниже $80 за баррель. Вечером некоторую поддержку нефтяным котировкам оказала статистика по коммерческим запасам нефти в США, которые снизились, при этом объем снижения превзошел рыночные ожидания. Что касается предстоящих событий, то завтра должна состояться публикация предварительных данных по росту ВВП США за первый квартал. Если говорить о российских событиях, то наиболее важным станет пятничное заседание Банка России по ключевой ставке. На фоне небольшого снижения инфляционных ожиданий в апреле и временного снижения годовой инфляции ниже таргета регулятора ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне 7,5% годовых", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.

"Внешний фон после старта основной российской сессии ухудшился из-за очередной просадки нефтяных цен, которые периодически обновляют трехнедельные минимумы. Мировой рынок нефти остается под давлением угрозы разрастания проблем банковского сектора до масштабов мирового финансово-экономического кризиса. Подобные страхи усилились после вчерашнего обвала котировок еще одного американского банка, стоящего на грани краха. Однако рубль смог удержаться от заметного падения. Вероятно, ситуация с притоком иностранной валюты на российский рынок постепенно улучшается благодаря стабилизации платежного баланса и дефицита госбюджета. Лишь пара "евро/рубль" показала устойчивый рост вслед за динамикой европейской валюты на зарубежных площадках", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"На валютных торгах в среду продолжилась консолидации пары "доллар/рубль" в диапазоне 81-82 руб./$1, так как явных драйверов для формирования направленной динамики сейчас нет. На данный момент на рынке сохраняется баланс между спросом и предложением валюты. Отчасти поддержка нацвалюте нивелируется увеличением количества внешнеторговых операций в рублях. Из интересного стоит выделить резкий рост торговой активности в паре "евро/рубль". Данный эффект носит локальный характер и связан с выходом крупного игрока на рынок. Подобные "всплески" инвесторы смогут наблюдать и в последующем, особенно в моменты экспирации фьючерсов на валюту", - считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

По словам руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрия Постоленко, "российский рубль продолжает торговаться в узком диапазоне 81,0-82,5 руб. за доллар. На текущий момент на российском валютном рынке сохраняется баланс между спросом и предложением валюты. В том числе благодаря экспортерам, которые готовятся к прохождению пика налогового периода. Начиная со следующей недели рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, поэтому в случае дальнейшего снижения нефтяных котировок не исключено усиление ослабления национальной валюты".

По мнению аналитика долгового рынка компании "РСХБ Управление активами" Павла Паевского, "на заседании 28 апреля совет директоров Банка России, скорее всего, оставит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% годовых. На решение регулятора могут повлиять данные относительно инфляционных ожиданий населения, а также то, что даже незначительный рост ставки может ощутимо повлиять на спрос на кредитные ресурсы, в особенности со стороны предприятий в чувствительных отраслях экономики, таких как тяжелая промышленность, жилищное строительство, сельское хозяйство и другие".

"Результаты опроса населения компанией "инФОМ" показали: медианная оценка ожидаемой инфляции в следующие 12 месяцев продемонстрировала минимальное значение с марта 2021 года и составила 10,4% против 10,7% в марте. При этом основанный на данных опроса предприятий индекс, характеризующий ожидания бизнеса по изменению цен в следующие три месяца в целом по экономике, поднялся до 17,4 пункта. Рост был зафиксирован в большинстве отраслей, за исключением сельского хозяйства, где индекс снизился до минимальных значений с декабря 2019 года. Несмотря на это, мы склоняемся к сохранению значения ключевой ставки на текущем уровне, поскольку экономика в условиях продолжающейся структурной трансформации по-прежнему нуждается в доступных кредитных ресурсах", - полагает Паевский.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 27 апреля на 7,75 копейки, до 81,6274 руб. доллар, и поднял курс евро на 11,04 копейки, до 90,1436 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду вырос на 6,12 копейки по отношению к 25 апреля и составил 81,6114 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 7,09 копейки, поднявшись до 81,6167 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 491,55 млн, из которых $379,834 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 111,716 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 26 апреля увеличился на 5,19 копейки, до 90,071 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подрос на 20,17 копейки, до 90,1927 руб. Объем торгов евро составил EUR757,868 млн, из которых EUR157,937 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR599,931 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) умеренно снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась за день на 9 базисных пунктов - до 7,31% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 14 базисных пунктов - до 7,58% годовых. Вместе с тем ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.