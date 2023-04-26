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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Universal Music в I квартале увеличила выручку на 11,5%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Universal Music Group NV (UMG), крупнейшая звукозаписывающая компания мира, в первом квартале увеличила выручку на 11,5% - до 2,451 млрд евро по сравнению с 2,199 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, без учета колебаний валютных курсов показатель вырос на 9,3%.

Доходы от стриминга повысились на 1,9% - до 315 млн евро, от подписок - на 12,7%, достигнув 1,014 млрд евро. Между тем выручка от скачиваний и другие цифровые доходы упала на 19,1% - до 55 млн евро.

Поступления от продаж физических носителей, включая CD и пластинки, подскочили на 32,1% и составили 313 млн евро, а доходы от продажи лицензий выросли на 9,2%, до 226 млн евро.

Прибыль без учета процентных и налоговых выплат, износа и амортизации (EBITDA) - ключевой показатель прибыльности для компании - в первом квартале упала на 42,5% и составила 261 млн евро. При этом скорректированный показатель вырос на 14,7% - до 522 млн евро.

Аналитики UBS оценивали выручку компании на уровне 2,39 млрд евро, скорректированную прибыль - 516 млн евро.

Капитализация компании за последние три месяца опустилась на торгах в Амстердаме на 9,4% (до 38,3 млрд евро), в то время как фондовый индекс AEX прибавил 1,1%.

Universal Music является крупнейшей в мире звукозаписывающей компанией, с которой работают такие звезды, как Леди Гага, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Она также владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles и Боба Дилана.

Universal Music
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