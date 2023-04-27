Suncor купит канадские активы TotalEnergies за $4,1 млрд плюс допвыплаты

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Французская нефтегазовая компания TotalEnergies договорилась с канадской Suncor Energy о продаже 100% TotalEnergies EP Canada Ltd, которая занимается разработкой нефтеносных песков в Канаде.

Сделка предполагает выплату 5,5 млрд канадских долларов ($4,1 млрд) денежными средствами при закрытии и дополнительные выплаты в размере до 600 млн канадских долларов при выполнении определенных условий, говорится в пресс-релизе TotalEnergies.

Французская компания планировала выделить канадский бизнес и вывести его на биржу. По оценкам финансовых консультантов TotalEnergies, стоимость публичной компании могла составить 5-6 млрд канадских долларов.

Совет директоров TotalEnergies счел трансакцию с участием Suncor более простой, чем выделение активов в самостоятельную структуру, отмечается в сообщении. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале и потребует одобрения со стороны властей и партнеров канадского подразделения.

С учетом планируемой продажи совет директоров TotalEnergies решил направить не менее 40% операционного денежного потока за 2023 год на выплату специальных дивидендов или обратный выкуп акций. Окончательное решение будет принято после закрытия сделки и консультаций с акционерами.

За последние 12 месяцев капитализация TotalEnergies выросла на 22%, до 139,8 млрд евро ($154,4 млрд).