Глава "СПб биржи" напомнил о процентных рисках и рыночных рисках по мягким валютам

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Необходимость срочно устранять последствия реализации инфраструктурных рисков из-за введения санкций в 2022 году отодвинула на второй план проблему рисков непосредственно рыночных. Во избежание новых потрясений нужно думать о механизмах их хеджирования, посоветовал гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов.

"Я всем бы рекомендовал - и инфраструктуре, и участникам рынка, и регулятору, подумать про то, что сейчас мы заменяем инфраструктурные риски на неконтролируемые рыночные. И реально сейчас в моменте захеджировать их нельзя", - сказал он, выступая на конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".

Сейчас, по его словам, про рыночные риски "все забыли", но через несколько месяцев участники рынка могут оказаться в ситуации, когда одни проблемы сменились другими.

"Мне кажется, это для нас всех вызов. Потому что мы вроде как находимся в ситуации, когда все плохие сценарии реализовались, но у меня нет внутреннего ощущения, что это так", - добавил глава "СПБ биржи".

Речь, в частности, идет о процентных рисках и рыночных рисках по мягким валютам, отметил Горюнов.

"Мы все внезапно забыли, что мягкие валюты имеют рыночных рисков чуть больше, чем твердые валюты", - пояснил Горюнов журналистам.

"Сейчас трансформация рынка происходит без учета, что возникают рыночные риски. Потом, соответственно, если они реализуются, то участникам будет немножко больно всем. Поэтому механизмы хеджирования рыночных рисков по новым инструментам, которые появляются, они являются неотъемлемой частью (рынка - ИФ). Каким-то образом нужно думать про это", - резюмировал он.