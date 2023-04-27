Укрепление курса рубля усилилось благодаря налоговому периоду и стабилизации нефти

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - На торгах в четверг на "Московской бирже" рубль подорожал к доллару, евро и юаню благодаря налоговому периоду и наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

К 19:00 доллар дешевел на 28,5 копейки, до 81,3325 рубля. Евро к этому моменту подешевел на 54 копейки до 89,72 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 40 копеек - до 85,11 рубля. Курс китайского юаня опустился к этому моменту на 4,9 копейки - до 11,705 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов 27 апреля продемонстрировал умеренный рост по отношению к основным мировым валютам благодаря как наступившему пику налоговых платежей апреля, который ведет к росту продаж валютной выручки экспортерами, так и наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках. Участники рынка также находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России по ставке. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 28 апреля на текущем уровне 7,5% годовых.

Нефтяной рынок умеренно подрастает в четверг в рамках коррекции после резкого падения накануне. К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,54%, до $78,11 баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на 0,55%, до $74,71 за баррель.

Нефтяные котировки поддержали опубликованные в среду данные о коммерческих запасах нефти в США, снизившиеся на прошлой неделе на 5,05 млн баррелей - до 460,91 млн (эксперты ожидали снижения на 1,5 млн баррелей). Резервы бензина сократились на 2,41 млн баррелей, дистиллятов - на 577 тыс. баррелей. Средний прогноз аналитиков предполагал уменьшение соответственно на 1,5 млн баррелей и на 1,08 млн баррелей.

"Во второй половине четверга рубль перешел к более заметному укреплению к доллару США, несмотря на падение котировок нефти ниже отметки $79 за баррель Brent. Тем не менее, пара "доллар/рубль" остается в узком диапазоне 81-82 рубля/$1 уже в течение двух недель. По всей видимости, спрос на валюту со стороны уходящих из России нерезидентов и импортеров уравновешен предложением валюты со стороны экспортеров в преддверии уплаты налогов. Кроме того, участники рынка могли сократить спекулятивные ставки на ослабление рубля после того, как стало известно о передаче компаний "Юнипро" и "Фортум", подконтрольных инвесторам из Германии и Финляндии соответственно, во временное управление Росимуществу, а представители Минфина заявили о возможном введении лимитов по конвертации валюты при выходе из России "недружественных" иностранцев", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"Рубль в самом начале торгов дешевел, отыгрывая сильное падение нефтяных цен, произошедшее вчера после нашего закрытия. Однако затем он перешел к укреплению, выйдя в умеренный плюс к большинству валют. Рубль продолжает демонстрировать относительную силу. Возможно, поддержку ему сейчас оказывает некоторое улучшение ситуации с дефицитом госбюджета и профицитом платежного баланса. Ранее эти два фактора выступали ключевыми драйверами ослабления курса нацвалюты. Внешний фон при этом был неоднозначным. С одной стороны, котировки нефти в середине дня перешли к коррекционному росту. Вместе с тем выход статистики по американской экономике спровоцировал мощный рывок вверх индекса доллара DXY. Восходящей динамике американской валюты способствовали более сильные инфляционные показатели в США, а также неожиданное снижение заявок на пособие по безработице. Это увеличило вероятность сохранения жесткой монетарной политики ФРС, несмотря на то что ВВП США за первый квартал был значительно хуже прогноза", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "торги на валютном рынке по-прежнему проходят в крайне узком диапазоне, при этом рубль получает лишь ограниченную поддержку в преддверии крупных налоговых платежей. В утренние часы четверга доллар поднимался на минимальных оборотах к уровню 82 рублей/$1, однако так и не смог протестировать данный рубеж. В ходе последующих торгов рубль постепенно укреплялся и ближе к окончанию рабочего дня локально тестировал отметку 81,2 рубля/$1. Продвижение рубля вверх могли ускорить продажи валюты к налоговым платежам. Однако в целом торговая активность не выходила за рамки средних значений текущей недели".

По мнению Кравченко, "невысокие торговые обороты и отсутствие явного укрепления рубля на неделе, завершающейся крупными налоговыми платежами, могут быть обусловлены тем, что банки в данный момент располагают избыточным объемом ликвидности, который покрывает потребности в предстоящих рублевых платежах в бюджет. Так, всю последнюю неделю объем остатков банковского сектора на корсчетах в ЦБ превышает рекордную отметку в 4 трлн рублей. Под давлением столь внушительного размера свободных средств межбанковская ставка Ruonia рухнула накануне до 6,81% годовых - минимального уровня с октября 2021 года".

"Динамика рубля в течение ближайшего месяца во многом будет зависеть от новостного фона и выходящих данных, касающихся, например, экспортных доходов и состояния бюджета. Тем не менее, так как последняя волна ослабления нацвалюты имела эмоциональную природу и не была обусловлена ухудшением долгосрочных факторов, определяющих динамику рубля, таких как состояние экономики или инфляция, а также состояние платежного баланса (он по итогам I квартала оказался очень похож на I квартал 2021 года), то следует ожидать обратного движения на длинном горизонте. Исходя из этого, стоит ожидать укрепление рубля в ближайшие месяцы, хотя надежность такого прогноза крайне низка, как, впрочем, и прогноза на ослабление нацвалюты в течение ближайшего месяца", - считает директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России снизил официальный курс доллара на 28 апреля на 6,73 копейки, до 81,5601 рубля/$1, и поднял курс евро на 5,87 копейки, до 90,2023 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг снизился на 4,33 копейки по отношению к 26 апреля и составил 81,5681 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 потерял 10,25 копейки, опустившись до 81,5142 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 697,555 млн, из которых $584,577 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 112,978 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 27 апреля вырос на 12,36 копейки, до 90,1946 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 9,01 копейки, до 90,1026 рубля. Объем торгов евро составил 815,012 млн евро, из которых 326,952 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 488,06 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в четверг, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась за день на 4 базисных пункта - до 7,27% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 базисных пункта - до 7,55% годовых. Вместе с тем ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.