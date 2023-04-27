Выдвинуты кандидаты в набсовет и ревизионную комиссию "ДОМ.РФ"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Стали известны кандидаты в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Института развития "ДОМ.РФ", следует из имеющегося в распоряжении "Интерфакса" документа.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей РФ в наблюдательный совет и ревизионную комиссию АО "ДОМ.РФ" согласно приложению", - говорится в документе.

Также Росимуществу поручено обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования.

В список кандидатов вошли президент НОСТРОЙ Антон Глушков, зампред правительства Дмитрий Григоренко, замминистра финансов Алексей Моисеев, гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, первый заместитель Минэкономразвития Илья Торосов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, вице-премьер Марат Хуснуллин, гендиректор ФРТ Ильшат Шагиахметов, главный управляющий директор ФРТ Константин Тимофеев, руководитель департамента страхования и экономики соцсферы ФГОБУВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" Александр Цыганов и замдиректора департамента Минфина Алексей Яковлев.