ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, аналитики ждут ее сохранения на уровне 7,5%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, аналитики ждут ее сохранения на уровне 7,5%.

Экономисты считают, что регулятор также оставит "жесткий" сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП).

ЦБ ужесточил сигнал в феврале, добавил к стандартной формулировке "ястребиную" фразу: "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". В марте, оставив ставку неизменной, регулятор эту формулировку сохранил. В начале апреля зампред ЦБ Алексей Заботкин сигнал повторил, подчеркнув, что решение о повышении ставки "не предрешено". "Это решение не предрешено, и фактическое решение будет зависеть от развития событий, поступающих данных", - заявил он тогда.

Очередное заседание совета директоров будет опорным, то есть помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке ЦБ также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован 11 мая.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе подтвердила февральский прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%. Февральский прогноз ЦБ предполагает динамику ВВП на 2023 год от снижения на 1% до роста на 1%. Судя по данным за первый квартал 2023 года, динамика ВВП складывается ближе к "оптимистичной" части диапазона этого прогноза, заявил ранее Заботкин.

Годовая инфляция в РФ на 24 апреля, исходя из данных Росстата, замедлилась примерно до 2,49% с 2,63% на 17 апреля и с 3,51% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 2,55%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Инфляционные ожидания населения РФ в апреле 2023 года снизились и вернулись к верхней границе диапазона со второй половины 2017 года по 2020 год. Ценовые ожидания предприятий выросли.

Баланс инфляционных рисков с последнего заседания существенно не изменился, пишут аналитики "Ренессанс Капитала" в обзоре. Они отмечают сдержанные месячные темпы роста цен и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий населения. "Мы ожидаем, что темпы роста цен останутся сдержанными до конца года, что вкупе со снижающимися инфляционными ожиданиями позволит Банку России возобновить цикл смягчения денежно-кредитной политики, наиболее вероятно, в III квартале", - считают эксперты. Они прогнозируют ключевую ставку по итогам 2023 года на уровне 6,5%, 2024 года - 5%.

В пользу сохранения ставки ЦБ в ближайшую пятницу говорит низкая инфляция (показатели месячной и недельной инфляции, очищенные от волатильных компонентов, остаются стабильно ниже 4%% - то есть ниже таргета ЦБ), отмечают аналитики SberCIB Investment Research. "Ослабление рубля повысило инфляционные риски, но пока это не сильно отразилось на ценах. Эффект может проявиться в третьем - четвертом кварталах этого года", - считают эксперты. Высокие показатели потребительского оптимизма и ускорение роста реальных зарплат указывают на то, что рост потребительских расходов будет устойчивым. "Так как он может опережать прирост производства в экономике, ЦБ, скорее всего, ужесточит риторику и просигнализирует о готовности повысить ставку уже в июне", - подчеркивают экономисты. Они ждут ключевую ставку по итогам 2023 года на уровне 8,5%.

Аналитики компании "ЛокоИнвест" причин для изменения ставки ЦБ и ужесточения риторики не видят. Банк России на фоне складывающейся лучше прогнозов динамики экономики может улучшить прогноз ВВП, сдвинув середину прогноза в слабо положительную область, считают эксперты. Прогноз инфляции, по мнению экономистов, в 5-7% на 2023 год и 4% на 2024 год ЦБ сохранит. Нижняя граница диапазона средней ключевой ставки на 2023 год может остаться у 7%, верхняя - немного снизиться, до 8-8,3% (сейчас 9%), даже с учетом возможного летнего повышения оценки нейтральной ставки с текущих 1-2%, отмечают аналитики. Они не ждут повышения ставки ЦБ в 2023 году в базовом сценарии. "Риски повышения ставки в будущем возможны лишь в сценарии геополитической эскалации и/или резкого ухудшения внешних условий и дальнейшего давления на рубль", - пишут эксперты.

Неизменность ставки и снижение инфляционных ожиданий автоматически ужесточают денежно-кредитную политику, не требуя непосредственного повышения ставки ЦБ, подчеркивает "ЛокоИнвест".

У Банка России из-за аномально низких темпов инфляции в последние месяцы нет веских аргументов для повышения ставки сейчас, считают аналитики инвестбанка "Синара". При этом они допускают понижение прогноза средней ключевой ставки на 2023 год (с 7-9% в феврале). "Регулятор, вероятнее всего, понизит траекторию ключевой ставки, что станет сигналом к покупке средних и длинных ОФЗ", - пишут эксперты в обзоре.

"Мы полагаем, что улучшение ценовых ожиданий населения не должно существенно сместить риторику ЦБ в "голубиную" сторону на заседании по ключевой ставке в пятницу, 28 апреля. Аналогично мартовскому заседанию, регулятор, скорее всего, сохранит фокус на преобладании проинфляционных рисков, а спокойная инфляционная картина будет выступать аргументом в пользу удержания ключевой ставки на текущем уровне, а не ее повышения", - отмечают экономисты Райффайзенбанка.

ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк и банк "Русский кредит" ждут сохранения ставки в пятницу на уровне 7,5%.