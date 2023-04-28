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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

ВВП Франции в I квартале ожидаемо вырос на 0,2%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Объем ВВП Франции в первом квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee.

Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Экспорт в январе-марте вырос на 1,1%, импорт сократился на 0,6%, что оказало позитивное влияние на экономику.

Потребительские расходы не изменились относительно четвертого квартала, в то время как госрасходы снизились на 0,1%. Инвестиции бизнеса уменьшились на 0,2%.

Французская экономика в первом квартале относительно того же периода прошлого года выросла на 0,8%.

Для сравнения: ВВП страны в четвертом квартале 2022 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами и увеличился на 0,5% в годовом выражении.

Между тем потребительские расходы во Франции в марте сократились на 1,3% относительно предыдущего месяца. Это стало неожиданностью для экспертов, которые ожидали роста показателя на 0,3%.

Затраты населения на продукты питания упали на 2,4%, на производственные товары - на 1,2%. При этом расходы на энергоносители повысились на 0,3%.

Франция
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