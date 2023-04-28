Акции "Мосбиржи" нейтрально отреагировали на новости о несостоявшемся ГОСА

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Акции "Московской биржи" нейтрально отреагировали на новости о несостоявшемся ГОСА из-за отсутствия кворума; по итогам первой минуты торгов ценные бумаги биржи снизились в цене всего на 0,1%, до 110,57 рубля за штуку.

Годовое общее собрание акционеров "Московской биржи" не состоялось из-за отсутствия кворума, говорится в официальном сообщении биржи.

Набсовет в пятницу рассмотрит вопрос о созыве повторного собрания.

Собрание должно было пройти 27 апреля в форме заочного голосования.

В конце апреля 2022 года годовое собрание акционеров не состоялось по такой же причине, оно было проведено повторно 6 июня.

В повестку дня назначенного на пятницу заседания набсовета также вынесены вопросы о ключевых показателях эффективности проектов развития Мосбиржи, результатах деятельности комиссий набсовета, об утверждении экологической политики биржи, о прекращении участия ПАО "Московская биржа" в уставном капитале акционерного общества BierbaumPro AG.

Кроме того, набсовет рассмотрит вопросы о принципах системы премирования группы "Московская биржа" принципах новой программы долгосрочной мотивации, принципах расчета отложенных частей годового премирования для членов исполнительных органов.

Набсовет также рассмотрит вопрос об определении количественного состава правления Мосбиржи, об избрании членов ее правления, определении срока их полномочий и утверждении условий трудовых договоров с ними.

Акционерами "Московской биржи" являются более 475 тыс. физических и более тысячи юридических лиц. Основными акционерами являются Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (5,3%), State Street Bank & Trust Company (5,3%) и Capital Group Companies (5,2%). Доля акций в свободном обращении (free float) превышает 60%.