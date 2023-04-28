На рынок ценных бумаг Белоруссии допущены иностранные профучастники

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Иностранные профучастники смогут совершать операции на белорусском биржевом рынке ценных бумаг, это предусмотрено указом президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

"Указом предусмотрено право юридических и физических лиц самостоятельно совершать сделки с ценными бумагами на фондовой бирже. Кроме того, иностранные профучастники допускаются к биржевым торгам", - говорится в сообщении.

Юрлица-нерезиденты допускаются к торгам ценными бумагами на Белорусской валютно-фондовой бирже, в том числе, в интересах третьего лица, который не является резидентом Белоруссии. При этом нерезиденту-участнику торгов нет необходимости открывать филиал в Белоруссии и получать лицензию профучастника рынка ценных бумаг, которую выдает Минфин.

"Данные нормы направлены на стимулирование инвестиционной активности на рынке ценных бумаг", - отмечается в пресс-релизе.

Указом также предусмотрено ужесточение требований к эмитентам облигаций и усиление защиты интересов инвесторов-держателей облигаций. В частности, вводится необходимость проведения экспертизы оценки имущества, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по бумагам. До полного исполнения обязательств по облигациям ограничивается возможность расторжения или изменения договоров о предоставлении поручительства, о страховании ответственности эмитента и о выдаче банковской гарантии.

По данным департамента по ценным бумагам Минфина, на начало 2023 года белорусские эмитенты выпустили облигаций на 27,4 млрд белорусских рублей, при этом в 2022 году общая сумма сделок облигациями составила 14,2 млрд бел. рублей, уменьшившись на 21,8%. Ранее Минфин сообщал, что по объему эмиссии облигаций Белоруссия занимает третье место среди стран СНГ после России и Казахстана.

Рынок акций в Белоруссии остается неликвидным. При общей эмиссии акций на начало 2023 года 45,6 млрд бел. рублей, сумма сделок с ними в 2022 году составила только 443,4 млн бел. рублей, сократившись на 21,8%.

Ранее белорусские власти предпринимали попытки активизировать фондовый рынок. Так, с середины прошлого года созданы законодательные и нормативные условия для обращения на вторичном рынке Белоруссии ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, в том числе российских компаний. Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг сообщал, что процедуру квалификации прошли ценные бумаги 14 крупных российских компаний. В частности, речь идет об акциях "ЛУКОЙЛа", "Сургутнефтегаза", "Роснефти", "Норникеля", "АЛРОСА".

До настоящего времени сделки с ценными бумагами эмитентов-нерезидентов, в том числе из стран ЕАЭС, в ходе организованных торгов на территории Белоруссии не осуществлялись.

Официальный курс на 28 апреля - 2,936 бел.руб./$1.