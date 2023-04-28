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Pinterest увеличила выручку в I квартале на 5%, но прогноз на II кв. не оправдал ожиданий

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американская Pinterest Inc., владеющая популярным интернет-сервисом визуальных закладок, увеличила выручку в первом квартале 2023 года на 5%, что оказалось лучше ожиданий рынка, однако прогноз компании на второй квартал разочаровал инвесторов.

Как говорится в пресс-релизе Pinterest, ее выручка в январе-марте составила $602,58 млн по сравнению с $574,89 млн за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $594 млн.

Чистый убыток компании в минувшем квартале увеличился до $209 млн, или $0,31 на акцию, по сравнению с $5 млн, или $0,01 на акцию, годом ранее. Показатель включает в себя разовые расходы в размере $121 млн, связанные с реструктуризацией бизнеса.

Скорректированная EBITDA сократилась в 2,8 раза, до $27 млн. Аналитики ожидали, что компания будет безубыточной по этому показателю.

Число подписчиков сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) в первом квартале увеличилось на 7% и достигло 463 млн. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 454,6 млн.

Средняя выручка в расчете на пользователя (ARPU) уменьшилась на 1% - до $1,32.

Главный исполнительный директор Pinterest Билл Реди отметил, что компания "предпринимает важные шаги для расширения рекламного бизнеса, открываясь для рекламного спроса третьих сторон", и первым ее партнером станет Amazon.com Inc.

Согласно прогнозу Pinterest, во втором квартале ее выручка будет примерно на уровне предыдущих двух кварталов (5% и 3,5%). Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов в среднем предполагает рост на 6%.

Акции Pinterest подешевели на 13,5% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 12,3%.

Pinterest
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