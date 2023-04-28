Выдача ипотечных кредитов в РФ в январе-марте снизилась на 4%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-марте 2023 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 1 трлн 273,4 млрд рублей, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (1 трлн 325,1 млрд рублей), сообщается на сайте ЦБ.

При этом количество предоставленных в первом квартале текущего года кредитов снизилось по сравнению с январем-мартом прошлого года на 12,1% (345,9 тыс. против 393,4 тыс.).

Совокупный портфель ипотечных кредитов банков с учетом приобретенных прав требований в январе-марте 2023 года увеличился на 591,0 млрд рублей, или на 4,2%, до 14 трлн 654,6 млрд рублей.

В марте 2023 года банки предоставили заемщикам ипотечные кредиты на 569,4 млрд рублей, что на 9,2% больше, чем в марте 2022 года (521,3 млрд рублей), по сравнению с февралем 2023 года выдача увеличилась на 34,8% с 422,4 млрд рублей.

Количество предоставленных в марте кредитов снизилось по сравнению с мартом прошлого года на 5,4% (154,0 тыс. против 162,8 тыс.), по сравнению с февралем текущего года - увеличилось на 34,3%.

Совокупный портфель ипотечных кредитов с учетом приобретенных прав требований в марте увеличился на 298,7 млрд рублей, или на 2,1%.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в марте увеличилась до максимальных с апреля 2020 года 8,18% с 8,05% в феврале.

Средний размер одного ипотечного кредита в марте составил 3,698 млн рублей, что на 0,4% больше, чем в феврале. Годовые темпы роста этого показателя выросли до 15,5% после 4,8% в феврале, 5,8% в январе и 17,9% в декабре.

Средневзвешенный срок одного кредита в марте снизился до 287,4 месяца с 284,5 месяца в феврале (рекордно высоким он был в декабре - 289,4 месяца).

За год средний срок кредита увеличился на 21,3 месяца с 266,1 месяца в марте 2022 года, или на 8,0%.