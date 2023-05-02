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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Swedbank и Luminor предоставят Bolt 126 млн евро на пополнение автопарка в Балтии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Банки Swedbank и Luminor предоставят кредиты сервису каршеринга Bolt на 126,2 млн евро на развитие краткосрочной аренды автомобилей в странах Балтии, говорится в сообщении Bolt.

Swedbank выделит 80 млн евро, а Luminor - 46,2 млн евро. Предполагается, что эти средства позволят утроить парк сервиса каршеринга Bolt Drive в Литве, Латвии и Эстонии.

Операционный директор Bolt Drive Сваюнас Алюконис отметил через пресс-службу, что это стратегически важный шаг для развития сервиса в Литве, где количество автомобилей должно увеличиться до 1,5 тысяч.

Сервис каршеринга Bolt Drive начал работу в Таллине в мае 2021 года, позже он запустил работу в Риге, Юрмале и Вильнюсе. Общий парк сейчас составляет 2 тысячи легковых автомобилей.

За прошедшие два года Swedbank и Luminor профинансировали покупку большинства автомобилей Bolt Drive.

Агрегатор такси Bolt (ранее - Taxify) был основан в 2013 году в Эстонии. В настоящее время действуют также сервисы аренды автомобилей, электросамокатов, доставки еды. Услугами Bolt пользуются около 100 млн человек почти в 50 странах.

Bolt Luminor Swedbank Литва Латвия Эстония
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