DuPont почти вдвое сократила чистую прибыль в I квартале

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки, однако ее скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Чистая прибыль DuPont в январе-марте снизилась до $257 млн, или 56 центов в расчете на акцию, с $488 млн, или 95 центов на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 84 цента на акцию, превысив прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 80 центов на акцию.

Выручка DuPont в минувшем квартале сократилась на 8%, до $3,018 млрд, также превзойдя прогноз в $2,94 млрд.

По итогам 2023 года DuPont рассчитывает получить скорректированную прибыль на акцию в диапазоне $3,55-3,7 и выручку в диапазоне от $12,3 млрд до $12,5 млрд. Ранее компания ожидала $3,5-4 и $12,3-12,9 млрд соответственно.

Кроме того, компания договорилась о покупке производителя медицинских изделий Spectrum Plastics Group у инвесткомпании AEA Investors за $1,75 млрд с оплатой денежными средствами. Закрытие сделки ожидается к концу третьего