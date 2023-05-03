Starbucks увеличила квартальную чистую прибыль на 35%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, во втором финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 35%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались выше ожиданий экспертов.

Чистая прибыль компании за квартал, который завершился 2 апреля, составила $908,3 млн, или 79 центов на акцию, по сравнению с $674,5 млн, или 58 центов на акцию, за сопоставимый период прошлого года. Скорректированная прибыль выросла до 74 центов на акцию с 59 центов.

Выручка повысилась на 14% и достигла $8,72 млрд против $7,64 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 65 центов на акцию при выручке в $8,41 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи Starbucks в прошедшем квартале выросли на 11%. Количество покупок увеличилось на 6%, средняя сумма чека поднялась на 4%. В Северной Америке сопоставимые продажи увеличились на 12%, за рубежом - на 7%, в том числе в Китае - на 3%.

Консенсус-прогноз предполагал повышение продаж в целом на 7,5%, в США - на 8,8%, в КНР - падение на 7,3%.

Во втором финквартале Starbucks открыла 464 кофейни, в результате чего их общее число по всему миру увеличилось до 36,634 тыс. Около 61% кофеен компании расположены в США (16,04 тысячи) и Китае (6,24 тысячи), отмечается в сообщении.

Несмотря на сильные результаты прошедшего квартала, главный исполнительный директор Starbucks Лаксман Нарасимхан оставил без изменения прогноз финансовых показателей на весь фингод, что разочаровало инвесторов.

За последние три месяца капитализация Starbucks выросла на 4,9% (до $131,7 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq прибавил 4,3%.