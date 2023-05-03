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Минсельхоз в 2023 г. направит на поддержку виноградарства и виноделия 3,5 млрд руб.

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства РФ в 2023 году выделит 3,5 млрд рублей на поддержку виноградарства и виноделия. Об этом сообщила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина.

"С прошлого года у нас реализуется новый отдельный проект стимулирования развития виноградарства и виноделия. Он реализуется в рамках общей государственной программы развития сельского хозяйства. В прошлом году на реализацию федерального проекта было предусмотрено 2,4 млрд рублей федеральных средств. В текущем году для стимулирования инвестиционной активности отрасли проектом предусмотрено увеличение финансирования на 1 млрд рублей, то есть в этом году это 3,5 млрд рублей, которые направляются из федерального бюджета на развитие виноградарства и виноделия", - сказала Федина в ходе заседания круглого стола по развитию отрасли, проходящего в рамках Кавказской инвестиционной выставки в среду в Минеральных Водах.

При этом она подчеркнула, что объем предоставляемых субсидий для регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в текущем году увеличен на 70% по сравнению с показателем прошлого года – до 1,3 млрд рублей.

Федина напомнила, что в прошлом году в РФ было собрано 890 тыс. тонн винограда (рост на 18% к 2021 году), 40% от общего объема сбора приходится на СКФО. Производство вина увеличилось почти на 8%, до 60 млн дал.

Площади виноградников в РФ в настоящее время составляют 101 тыс. га. Более трети из них расположены на Северном Кавказе.

Минсельхоз РФ
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