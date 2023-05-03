Уровень занятости в Евросоюзе достиг рекордных 75% в 2022 году

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Европейском союзе в 2022 году около 75% населения (193,5 млн человек) в возрасте от 20 до 64 лет были трудоустроены, свидетельствуют данные статистического управления ЕС.

Это максимальный показатель с момента начала ведения расчетов в 2009 году. Для сравнения, в 2020 году занятость опустилась до 72% из-за пандемии COVID-19, в 2021 году поднялась до 73%.

В 11 странах Евросоюза занятость в прошлом году превышала 78%, в том числе в Нидерландах (83%), Швеции и Эстонии (82%). Самый низкие показатели зафиксированы в Италии (65%), Греции (66%) и Румынии (69%).