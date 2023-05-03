Реализация газа "Газпрома" в РФ за I квартал остается выше плана, несмотря на теплый март

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - "Газпром межрегионгаз" (оператор по реализации природного газа на территории России) по итогам первого квартала 2023 года сохраняет объем продаж газа ПАО "Газпром" в рамках плановых значений. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" по реализации и транспортировке газа Юрий Пахомовский.

"Если мы говорим про газ "Газпрома", который мы обязаны реализовать, мы уверенно выполняем целевой показатель. Перевыполняем ненамного, всего на 136 млн кубов по итогам трех месяцев. При этом на 1 марта этого года превышение было выше на 1,6 млрд кубов. Причина в том, что был очень теплый март – на 4 градуса Цельсия выше средней температуры по ЕСГ за последние пять лет", - отметил он в кулуарах первой Кавказской инвестиционной выставки.

Реализация газа независимых производителей также идет с превышением плана, хотя в марте они также испытали снижение отборов, добавил он.

Пахомовский отметил, что население, коммунально-бытовые потребители, включая большинство промпредприятий, нарастили объёмы отобранного у ПАО "Газпром" газа.

При этом он отметил, что в отличие от температурозависимых потребителей (доля которых в портфеле "Газпрома" очень высока) в основном "промышленность наоборот наращивает газопотребление".

"У нас пока временно проседают только два крупных потребителя газа – самарские "Тольяттиазот" и "Томет" с общим объемом потребления в год 5,2 млрд кубов в год. Закрылся аммиакопровод на Одессу, и "Тольяттиазот" не может поставлять продукцию – они снизили отборы примерно на одну треть. "Томет", выпускает метанол, составляющее для минеральных удобрений, тоже снизил из-за логистики, потому что вся отгрузка была через западные порты. Мы уверены, что Группа "УралХим" восстановит объемы путем переориентации на южные порты России", - заметил он.

Замгендиректора "Газпром межрегионгаза" отметил, что после марта потребление газа превышает плановые показатели. В апреле температура воздуха по России была на полградуса ниже климатической нормы, свидетельствуют данные "Системного оператора ЕЭС".

"Сейчас наоборот, у нас идут переборы – примерно на 2,5%. За прошедшие сутки у нас плюс 56 млн куб. м к целевому показателю. То есть мы опять наращиваем объем. Потому что страна живет, страна работает. Потребление со стороны промышленности остается на высоком уровне, и это вселяет уверенность в продолжении роста индустриального спроса в будущем", - подытожил он.