Российские рыбаки к 3 мая увеличили вылов рыбы на 6%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ к 3 мая выловили 1,82 млн тонн рыбы, что на 6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 1,4 млн тонн (на 6,1% больше). В том числе вылов минтая вырос на 70 тыс. тонн, до более 1 млн тонн, сельди - на 10,7 тыс. тонн, до 227,2 тыс. тонн, камбалы - на 3,2 тыс. тонн, до 24,7 тыс. тонн.

В Северном бассейне выловлено 168,4 тыс. тонн (172,6 тыс. тонн на 4 мая 2022 года). Вылов трески снизился до 96,1 тыс. тонн, пикши - вырос до 32,5 тыс. тонн.

Рыбаки Западного бассейна увеличили вылов на 5,3%, до 41 тыс. тонн, Волжско-Каспийского - на 4,3%, до 34,2 тыс. тонн. В том числе каспийской кильки выловлено 24,5 тыс. тонн, что на 6,5 тыс. тонн больше прошлогоднего. В Азово-Черноморском бассейне вылов составил 11 тыс. тонн (15,3 тыс. тонн на 4 мая 2022 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 166,5 тыс. тонн рыбы и других биоресурсов, что почти на 20% выше показателя прошлого года.