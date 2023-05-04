Рынок акций США снизился на итогах заседания ФРС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также статданные и корпоративную отчетность.

Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.

Кроме того, из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания.

Глава центробанка Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции сказал, что ФРС будет в дальнейшем принимать решения в отношении ДКП от заседания к заседанию, основываясь на экономических статданных. По его словам, решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал рост числа рабочих мест в частном секторе США до максимального уровня за девять месяцев. Это говорит о том, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на замедление экономического роста в результате ужесточения политики ФРС.

Количество рабочих мест в апреле подскочило на 296 тыс. после подъема на 142 тыс. месяцем ранее. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста показателя на 133 тыс.

Официальные данные о безработице в США за апрель будут обнародованы министерством труда страны в пятницу.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле поднялся до 51,9 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его повышения до 51,8 пункта.

Стоимость бумаг Eli Lilly & Co. подскочила на 6,7% в ходе торгов в среду. Фармкомпания объявила об успешных результатах испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера.

Котировки акций Kraft Heinz Co. и World Wrestling Entertainment (WWE) выросли на 2% и 2,3% соответственно благодаря сильным квартальным отчетам компаний.

Kraft Heinz увеличила чистую прибыль и выручку в I квартале, а также улучшила годовой прогноз.

WWE, занимающаяся организацией турниров по реслингу, сообщила о снижении чистой прибыли в январе-марте из-за переноса крупного международного мероприятия. Однако скорректированная прибыль и выручка компании превзошли прогнозы рынка.

Бумаги Yum! Brands Inc. потеряли в цене 3,9%. Американский оператор ресторанов быстрого питания, которому принадлежат бренды KFC, Pizza Hut и Taco Bell, увеличил выручку в первом квартале на 6%, что оказалось лучше прогнозов рынка. В то же время чистая прибыль компании упала на 25%, а показатель без учета разовых факторов не оправдал ожиданий.

Цена акций Starbucks Corp. упала на 9,2%. Несмотря на сильные результаты прошедшего квартала, главный исполнительный директор Starbucks Лаксман Нарасимхан оставил без изменения прогноз финансовых показателей на весь фингод, что разочаровало инвесторов.

Стоимость бумаг Ford Motor Co. снизилась на 0,1%, хотя американский автопроизводитель вернулся к чистой прибыли в первом квартале, а его выручка и скорректированная прибыль существенно превысили прогнозы рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду опустился на 270,29 пункта (0,8%) и составил 33414,24 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 28,83 пункта (0,7%) - до 4090,75 пункта.

Nasdaq Composite потерял 55,18 пункта (0,46%) и составил 12025,33 пункта.