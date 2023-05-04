Эксперты считают высокой вероятность открыть крупные месторождения нефти и газа на Таймыре

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Недра полуострова Таймыр нуждаются в кардинальной и глубокой геологической оценке, в этом регионе высока вероятность открытия в ближайшие годы крупных и гигантских месторождений нефти и газа.

Такое мнение высказано в статье "Состояние и новые направления нефтегазопоисковых работ на Таймыре", опубликованной в журнале "Минеральные ресурсы России. Экономика и управление". Авторы - заместитель директора по науке ООО НПЦ "Геостра" Виктор Балдин и директор ООО - главный геолог "Башнефтегеофизика" Наиль Мунасыпов.

"Территория Таймырского муниципального района Красноярского края относится к числу наиболее перспективных на углеводороды земель РФ как по мезозойским, так и по неопротерозойско-палеозойским комплексам. Перспективны все четыре нефтегазоносных бассейна, частично представленные на Таймыре: Западно-Сибирский мезозойский, Хатанго-Вилюйский палеозойско-мезозойский, Южно-Таймырский палеозойский, Северо-Тунгусский неопротерозойско-палеозойский", - говорится в статье.

Совершенно необходимо на основе критического анализа и обобщения всей накопленной геолого-геофизической информации, на современном технико-методическом интерпретационном уровне и с новыми научными идеями выполнить прогнозирование нефтегазоносности Таймыра для каждого из четырех седиментационых бассейнов и выработать эффективную стратегию поиска залежей нефти и газа в этом регионе, считают эксперты.

"Изученность всех четырех нефтегазоносных бассейнов Таймыра сейсморазведкой МОГТ (методом общей глубинной точки, вариация метода отраженных волн - ИФ) и глубоким бурением по настоящее время остается очень слабой. Резервный фонд подготовленных сейсморазведкой МОГТ к поисковому бурению нефтегазоперспективных объектов отсутствует. Требуется на порядок (в 10 раз!) от существующего сейчас уровня увеличить объемы МОГТ-2D/3D поискового этапа с целью подготовки объектов под глубокое бурение по современным кондициям и создания богатого резервного фонда нефтегазоперспективных объектов", - подчеркивают эксперты.

"Первоочередной интерес для нефтегазового освоения Таймыра представляет Усть-Енисейская НГО и Западно-Сибирский НГП. При интенсивном проведении сейсморазведочных работ и поисково-оценочного бурения здесь имеется высокая вероятность открытия в ближайшие годы новых крупных и гигантских месторождений нефти и газа", - заявляют авторы статьи.

Север Красноярского края в последние годы стал крайне привлекательным для нефтегазовых компаний. Минприроды и Роснедра не раз подчеркивали, что в этом неосвоенном регионе формируется новая нефтяная провинция, которую можно сравнить по потенциалу с Ямалом. При этом север Красноярского края подпадает под арктические преференции, которые в 2020 году были приняты на федеральном уровне. Также ожидается, что ресурсная база углеводородов севера Красноярского края станет одним из опорных пунктов роста грузопотока по Северному морскому пути.

Сейчас в этом арктическом регионе с крайне низкой степенью геологической изученности и значительной удаленностью от транспортной и нефтегазовой инфраструктуры уже представлены основные российские нефтяники. "Роснефть" запустила на Таймыре крупный арктический проект "Восток Ойл" (базовыми месторождениями станут Пайяхское, Западно-Иркинское, активы Ванкорского кластера), "Газпром нефть" формирует в этом регионе геологический кластер, несколько участков для ГРР на Таймыре приобрел "Сургутнефтегаз". Интерес к региону проявлял также "ЛУКОЙЛ", но по итогам бурения первой разведочной скважины на Восточно-Таймырском участке на глубину примерно 5,5 тыс. метров не смог найти промышленно значимых запасов углеводородов.

"Росгеология" ранее сообщала, что обнаружила на Гыдано-Хатанге две перспективные на углеводороды зоны, аналогичные отложениям на Пайяхском и Иркинском месторождениях. Речь идет о Новокубалахской площади, где выделены Жданихинская и Агапская зоны нефтегазонакопления. В их периметре выявлены 10 перспективных объектов с извлекаемыми ресурсами углеводородов категории Дл: нефти - 378 млн т, газа - 666,1 млрд. куб. м, конденсата - 14,9 млн т. Обоснованы объекты для проведения дальнейших ГРР.