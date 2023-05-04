Бывшая "дочка" польской Hortex в 2022 году увеличила чистый убыток в 13 раз

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Компания "Ортика фрозен фудс" (бывшая российская "дочка" ушедшего с рынка РФ польского производителя замороженных овощей и фруктов Hortex) в 2022 году увеличила чистый убыток в 13 раз.

Как сообщается в отчетности компании, чистый убыток составил 161,5 млн рублей против 12 млн рублей в 2021 году. Выручка компании снизилась до 821,7 млн рублей с 1,1 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль – до 158,4 млн рублей с 240,1 млн рублей соответственно.

Владельцем компании в июле прошлого года стала российская ГК "Агама", которая на паритетных началах принадлежит Юрию Алашееву и Игорю Лысенкову. Группа занимается производством и поставками рыбной продукции.