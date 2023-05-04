Рынок акций РФ просел по индексу МосБиржи на укреплении рубля и внешнем негативе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг просел по большинству blue chips на фоне слабости нефти (Brent не смогла удержаться выше $73 за баррель) и снижения внешних фондовых площадок после повышения ставок Федрезервом США и Европейским ЦБ. Индекс МосБиржи опустился ниже 2525 пунктов после утреннего локального роста в район 2550 пунктов, а индекс РТС поднялся к 1020 пунктов на фоне укрепления рубля; лидерами снижения выступили бумаги "Аэрофлота".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2524,51 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1018,72 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 упал до 78,06 рубля (-1,15 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-3,3%), расписки OZON (-3%), бумаги АФК "Система" (-2,3%), расписки TCS Group (-2%), акции "АЛРОСА" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,2%), ВТБ (-1,1%), "РусГидро" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -2,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Магнита" (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), Сбербанка (-0,3% и -0,1% "префы"), "Норникеля" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+2,7%), ПАО "Полюс" (+2,3%), "Московской биржи" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,7%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, рынок акций РФ в четверг взял паузу в распродажах, трехдневная коррекция индекса МосБиржи замедлилась на фоне попыток стабилизации нефти. Впрочем, довлеющим фактором остается заметное укрепление рубля к основным валютам МосБиржи. Покупатели приобретали преимущественно бумаги с интересными корпоративными и отраслевыми идеями.

Среди лидеров роста заметен сектор компаний горной добычи и металлургии. На фоне подорожавшего золота спросом пользовались акции золотодобытчиков, также поддержкой сектору выступают ожидания, что совет директоров ПАО "Полюс" в ближайшие недели даст рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год. Также инвесторы отдавали предпочтение бумагам "Мечела" (+4,4%) и En+ (+3,1%) ввиду улучшения отраслевой конъюнктуры. Из наиболее ликвидных бумаг инвесторы приобретали акции "Яндекса" на фоне новостей о возможных покупателях компании, спросом пользовались акции "Татнефти" и "Мобильных телесистем" ввиду высоких надежд на объявление дивидендов.

В целом на данный момент потенциал снижения индекса МосБиржи сохраняется, ориентиром выступает отметка 2500 пунктов, полагает Жильников.

По словам руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрия Постоленко, российские индексы акций завершили день разнонаправленно на фоне укрепления рубля, в то время как внешний фон в целом способствовал снижению котировок бумаг. Цены на нефть в течение дня сменили тенденцию и вернулись к снижению, а на глобальных рынках преобладала негативная динамика, несмотря на то, что ФРС США может взять паузу в дальнейшем повышении ставки.

Индекс МосБиржи снизился в район 2500 пунктов, при этом основной среднесрочный восходящий тренд остается актуальным. В свою очередь, индекс РТС демонстрирует повышенную устойчивость к снижению из-за укрепления рубля. В лидерах снижения оказались нефтегазовый, финансовый и транспортный секторы, выросли металлургический и потребительский секторы.

Снижение на внешних рынках обусловлено итогами заседаний центробанков США и Европы. Федрезерв повысил ставку и намекнул на паузу в ее дальнейшем повышении. Однако сделанные регулятором заявления не смогли успокоить инвесторов, что ставит американский фондовый рынок под угрозу возвращения к снижению. Решение ЕЦБ по повышению ставки и сохранение жесткой позиции усилили негативные настроения на глобальных рынках.

Нефтяной рынок в целом продолжает чувствовать себя крайне слабо и остается под давлением на фоне страхов в отношении замедления мировой экономики. Укрепление рубля на фоне подешевевшей нефти, вероятно, обусловлено эффектом майских праздников. Из-за длинных выходных активность импортеров снизилась, в частности, это видно по снижению объемов торгов валютной пары доллар/рубль, также сократилась активность экспортеров, продающих выручку, отмечает Постоленко.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынку акций не хватает драйверов для возобновления подъема.

Лидерами роста в четверг оказались бумаги золотодобытчиков Polymetal и ПАО "Полюс", видимо, в связи с одновременным ралли на биржевых рынках золота и серебра. Подорожала "обычка" "Мечела", вероятно, на сообщении Минэнерго РФ о резко выросшем спросе на уголь в Китае и Индии в I квартале текущего года. Поднялись котировки расписок Qiwi (+2,6%), скорее всего, в связи с тем, что компания заявила о намерении обжаловать делистинг своих бумаг с американской биржи Nasdaq, полагает аналитик.

Аутсайдерам стали акции "Аэрофлота" после сообщения Росавиации о намерении оптимизировать некоторые пассажирские маршруты из-за их невысокой востребованности. Акции "Акрона" завершили день без изменений, хотя в течение дня снижались после публикации довольно слабых финансовых результатов по РСБУ за I квартал 2023 года.

В пятницу индекс МосБиржи будет колебаться в рамках 2500-2600 пунктов. Пара USD/RUB может проторговаться в диапазоне 78-80 руб./$1, полагает Мильчакова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, в четверг на рынках отсутствовал единый настрой - инвесторы переваривают сигналы от ФРС США и ЕЦБ.

Федрезерв США дал понять, что может приостановить годичный цикл ужесточения в июне: из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП, поскольку официальные лица оценивают инфляционное давление и влияние серии банкротств банков на условия кредитования, считает Буйлакова. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, инфляция в США замедлилась с середины прошлого года, но ценовое давление остается высоким. Возврат инфляции к целевому показателю в США, вероятно, потребует ослабления рынка труда.

Тем временем вышедший накануне отчет ADP показал рост числа рабочих мест в частном секторе США максимальными темпами за девять месяцев, напомнила аналитик "Финама". Это говорит о том, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на замедление экономического роста в результате ужесточения политики ФРС.

"Индекс МосБиржи притормозил коррекцию вблизи важного уровня поддержки 2500 пунктов. Индекс больше не выглядит перегретым, возможно продолжение движения в диапазоне 2500-2660 пунктов", - полагает она.

Фондовые индексы США и Азии

В США в среду индексы акций снизились на 0,5-0,8%, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы, а также статданные и корпоративную отчетность.

Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.

Из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания.

Вместе с тем, глава центробанка Пауэлл в ходе пресс-конференции сказал, что ФРС будет в дальнейшем принимать решения в отношении ДКП от заседания к заседанию, основываясь на экономических статданных. По его словам, решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня зелени, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,01%, южнокорейский Kospi потерял 0,02%, китайский Shanghai Composite после выходных вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), но "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,5-1,1%) и США (индексы снижаются на 0,5-1,2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг ожидаемо повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). По сообщению ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,75%, ставка по депозитам - до 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - до 4%.

ЕЦБ отмечает по-прежнему сильное ценовое давление в еврозоне, из-за которого существуют значительные повышательные риски для прогноза инфляции, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в четверг заседания.

"Очевидно, что ЕЦБ не собирается брать паузу в подъеме ставок", - сказала глава регулятора, добавив, что "для нас важна не цель, а путь, и мы находимся в пути".

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером в четверг растеряли утренний рост.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $72,34 за баррель (+0,01% и -4% в среду), июньская цена WTI - $68,42 за баррель (-0,3% и -4,3% накануне).

Нефтяной рынок резко снизился с начала этой недели на сигналах медленного восстановления экономики Китая, а также возросших опасениях рецессии в США из-за проблем в банковском секторе страны.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-8,2% и -6% "префы"), "ИК Русс-инвест" (-6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-6%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-4,8%).

Снизились акции ПАО "Россети Центр" (-3,4%, до 0,342 рубля). Вечером компания сообщила, что совет директоров рекомендовал выплату дивидендов за 2022 год в размере 0,01121 руб. на акцию (дивидендная доходность 3,3% годовых - прим ИФ).

Выручка ПАО "Акрон" (без изменений) по РСБУ в I квартале 2023 года сократилась в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 38 млрд рублей, следует из отчетности компании. Чистая прибыль упала в 2,8 раза и составила 13,8 млрд рублей.

Выросли расписки ГК Softline (+16,1%), акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+9,4%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (+7,7%), бумаги ПАО "Нефтекамский автозавод" (+6,1%), ПАО "Центральный телеграф" (+4,9% и +5,8% "префы"), VEON (+4,6%), "Мечела" (+4,4%).

Выручка телекоммуникационного холдинга VEON в I квартале снизилась на 8,7% и составила $884 млн, говорится в его отчете. Сервисная выручка холдинга упала на 7,9%, до $852 млн. EBITDA в отчетном периоде сократилась на 13,5%, до $385 млн.

Между тем, холдинг VEON сохранил прогноз по росту органической выручки и EBITDA на 10-14% на 2023 год, говорится в сообщении компании. Также подтверждены ожидания по показателю соотношения капзатрат к выручке (Capex Intensity) в диапазоне 18-20%.

Совет директоров ПАО "Россети Волга" (+1,5%) на заседании 11 мая обсудит рекомендации по дивидендам за 2022 год, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,68 млрд рублей (из них 11,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,67 млрд рублей на бумаги ВТБ и 3,21 млрд рублей на акции "Газпрома").