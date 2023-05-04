"Росатом" подписал очередной контракт на поставку природного урана в Бразилию

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" продолжает сотрудничество с бразильской компанией INB по поставкам урановой продукции, в четверг был подписан очередной контракт на поставку природного урана, сообщил "Росатом" со ссылкой на первого замгендиректора компании Кирилла Комарова.

"Росатом" несколько лет является одним из крупнейших поставщиков изотопной продукции для нужд ядерной медицины Бразилии. Кроме того, в последние годы активно развивается сотрудничество в сфере ядерного топливного цикла, отмечается в сообщении.

В конце 2022 года "Росатом" также сообщал о контракте структуры "Техснабэкспорта" (российский экспортер ядерных материалов, входит в "Росатом" - ИФ) и бразильской INB на поставку обогащенной урановой продукции для обеспечения АЭС "Ангра" в 2023-2027 гг.

"Это первый в истории госкорпорации долгосрочный контракт с Бразилией на поставку обогащенной урановой продукции, открывающий выход на крупнейший рынок урановой продукции в латиноамериканском регионе", - сообщал тогда "Росатом".