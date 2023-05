Фондовые индексы США снизились на опасениях в отношении банковской сферы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций США завершил четверг "в минусе", в том числе из-за возобновления опасений относительно состояния банковской системы страны, пишет MarketWatch. Кроме того, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы, свежие статданные и квартальную отчетность компаний.

Dow Jones Industrial Average и S&P 500 зафиксировали снижение по итогам четвертой сессии подряд, чего не происходило последние два месяца.

Цена акций PacWest Bancorporation рухнула почти на 51% после того, как банк сообщил о ведении переговоров с партнерами и потенциальными инвесторами, изучая различные варианты для своего бизнеса.

Бумаги Western Alliance Bancorporation подешевели более чем на 38%. СМИ написали о том, что банк рассматривает возможность продажи, однако руководство Western Alliance решительно опровергло эти сообщения.

Падение котировок акций First Horizon превысило 33%. Банк объявил об отмене сделки, в рамках которой его планировал купить канадский Toronto-Dominion Bank.

Стоимость других региональных банков также снизилась, в частности, Zions Bancorp - на 12,1%, Citizens Financial Group - на 5,2%, KeyCorp - на 6,3% и Customer Bancorp Inc. - на 8,7%.

Бумаги крупнейших банков страны тоже подешевели: JPMorgan Chase & Co. - на 1,4%, Goldman Sachs Group - на 2,3%, Morgan Stanley - на 2,5%, Citigroup Inc. - на 1,7%, Wells Fargo - на 4,3%, Bank of America Corp. - на 3,1%.

ФРС в среду ожидаемо повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.

В заявлении ФРС в этот раз не было слов о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания. При этом председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что ФРС будет принимать дальнейшие решения в отношении ДКП от заседания к заседанию, основываясь на статданных.

Производительность труда в США в первом квартале упала на 2,7%, стоимость рабочей силы выросла на 6,3%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 1,8% и повышение второго на 5,5%, по данным Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте уменьшился на 9,1% относительно предыдущего месяца - до $64,2 млрд, сообщило министерство торговли. Это минимальный показатель за последние четыре месяца. Между тем эксперты в среднем ожидали более значительного сокращения - на 10,2%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тысяч - до 242 тысяч человек, говорится в отчете Минтруда. Консенсус-прогноз предполагал повышение на 10 тысяч.

Стоимость Qualcomm Inc. снизилась в четверг на 5,5%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов во втором финансовом квартале, который завершился 26 марта, сократил чистую прибыль на 42%, выручку - на 17%.

Котировки акций MetLife Inc. снизились на 7,8%. Одна из крупнейших в США публичных компаний сферы страхования жизни зафиксировала резкое снижение чистой прибыли в первом квартале из-за инвестиционных потерь. При этом совет директоров страховщика одобрил запуск программы выкупа акций на $3 млрд.

Цена бумаг Paramount Global рухнула более чем на 26%. Медиакомпания резко сократила размер квартальных дивидендов (до 5 центов на акцию с 24 центов) после того, как завершила первый квартал с чистым убытком в $1,1 млрд против чистой прибыли в $433 млн за аналогичный период прошлого года.

В то же время рост стоимости бумаг Arconic превысил 28% (до $28,93) после того, как американская инвесткомпания Apollo Global Management объявила о покупке производителя алюминиевой продукции за $5,2 млрд с учетом долга. Apollo заплатит по $30 за акцию Arconic.

Котировки акций Moderna Inc. поднялись на 3,2%. Биотехнологическая компания в первом квартале снизила чистую прибыль в 46 раз, однако аналитики прогнозировали убыток. Выручка также оказалась лучше ожиданий.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 286,5 пункта (на 0,86%) и составил 33127,74 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Walt Disney Co., подешевевшие на 3,4%, Home Depot Inc. - на 2,5%, а также Nile Inc. и Caterpillar Inc. - на 2,4%.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось за день на 29,53 пункта (на 0,72%) - до 4061,22 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов снизился на 58,93 пункта (на 0,49%) и завершил сессию на отметке 11966,4 пункта.