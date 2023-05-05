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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Евро опустился ниже 85 руб. впервые с 3 апреля

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно слабеют на Московской бирже утром в пятницу. При этом курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 3 апреля, доллар впервые с 31 марта торгуется ниже 77 рублей.

Курс евро в 10:34 по московскому времени составил 84,9 руб./EUR1, опустившись на 1,28 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 76,76 руб./$1 - также минус 1,28 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на те же 1,28 рубля - до 80,42 рубля.

"Рубль в пятницу утром на МосБирже прибавляет более 1% к доллару, евро и китайскому юаню. Российская валюта, похоже, взяла курс на 75 руб., 82 руб. и 10,80 руб. (средние полосы Боллинджера недельных графиков). В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановиться от локальных минимумов, в том числе в рублевом сегменте ввиду улучшения настроений как в зарубежных акциях, так и ценах на нефть, а также близости важных технических значений. В пятницу последний день с дивидендами за 2022 год можно будет купить акции банка "Санкт-Петербург", в то время как в остальном мировые площадки будут ждать ключевого отчета по рынку труда США за апрель и развития ситуации в банковском секторе. Позитивная тенденция в РФ сохраняется по рублю, который, похоже, настроен на обновление пиков с первой половины марта", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

США евро Московская биржа
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