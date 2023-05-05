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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Стоимость 95-го бензина на бирже за неделю приблизилась к историческому максимуму

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на Аи-95 на уходящей неделе продолжили расти и вплотную приблизились к историческому максимуму, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам первой торговой недели мая стоимость Аи-95 на бирже выросла на 5,1% - с 55,271 тыс. руб./т 2 мая до 58,078 тыс. руб./т 5 мая. Таким образом, биржевые цены на 95-й бензин приблизились к историческому максимуму, установленному в период пандемии - 59,966 тыс. руб./т в июле 2021-го.

Биржевые цены на Аи-92 на уходящей неделе также продолжили расти, увеличившись на 3,5%, до 51,562 тыс. руб./т.

В то же время, цены на летнее дизельное топливо на СПбМТСБ остаются стабильными. По итогам торговой недели они незначительно снизились - на 0,2%, до 52,329 тыс. руб./т.

Аи-92 Аи-95 СПбМТСБ бензин
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