Samsung надеется обогнать TSMC в технологиях производства чипов за 5 лет

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. надеется через пять лет получить технологическое преимущество над тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в сфере выпуска микрочипов последнего поколения.

"Если честно, наши технологии производства микрочипов на год-два отстают от TSMC. Однако когда TSMC включится в гонку за 2-нанометровыми чипами, Samsung будет впереди, - заявил глава полупроводникового бизнеса Samsung Кён Кюхён в ходе выступления в институте KAIST. - В течение пяти лет мы сможем обогнать TSMC".

Samsung планирует начать массовое производство 2-нанометровых чипов в 2025 году.

Южнокорейская компания является крупнейшим в мире производителем чипов памяти, однако TSMC удерживает лидерство в сегменте производства микросхем на заказ.