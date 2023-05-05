Реальные доходы населения еврозоны в IV квартале снизились пятый квартал подряд

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года реальные доходы в расчете на душу населения в 19 государствах еврозоны снизились на 0,5% к предыдущему кварталу, показали данные статистического управления ЕС (Eurostat).

Cокращение показателя было зафиксировано по итогам пятого квартала подряд. В июле-сентябре он уменьшился на 0,1%.

В 27 странах Евросоюза доходы в четвертом квартале опустились на 0,3% после падения на 0,5% в третьем квартале.