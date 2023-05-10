В Туве месторождения галлия и рубидия выставлены на торги за 643 млн рублей

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) назначил на 29 июня аукцион на право пользования недрами Баянкольского месторождения галлия и рубидия в Туве, сообщается в материалах на сайте torgi.gov.ru.

Минимальный (стартовый) размер разового платежа за пользование недрами составляет 643,3 млн рублей. Заявки на торги принимаются до 8 июня.

Месторождение находится в труднодоступном малоосвоенном высокогорном Тере-Хольском районе Тувы (нагорье Сангилен). Расстояние от него до Кызыла по автомобильной дороге составляет 410 км.

На Баянкольском месторождении выявлены три залежи, все на склонах гор. Месторождение предполагается отрабатывать открытым способом, оно расположено в зоне высокой сейсмичности (до 8 баллов), говорится в документации.

Балансовые запасы нефелиновых руд (уртитов) для открытой отработки составляют по категории С1 304,7 млн тонн, по категории С2 - 41,4 млн тонн, в том числе в контуре карьера - 246,2 млн тонн (С1).

Балансовые запасы галлия (апробированы, но не утверждены ГКЗ) составляют по категории С1 5,1 тысячи тонн, по категории С2 - 462 тонны, в том числе в контуре карьера - 4,7 тысячи тонн (С1), за контуром карьера - 451 тонна по С1 и 462 тонны по С2.

Балансовые запасы оксида рубидия (также не утверждены ГКЗ) по категории С1 составляют 20,9 тысячи тонн, по категории С2 - 1,94 тысячи тонн, в том числе в контуре карьера - 19,2 тысячи тонн, за контуром карьера по С1 - 1,761 тыс. тонн, по С2 - 1,94 тысячи тонн.

Подсчет запасов выполнялся по состоянию на 1988 год, они требуют переоценки, отмечается в материалах.