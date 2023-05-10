Евро опустился ниже 84 руб. впервые с 3 апреля

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно дешевеют на Московской бирже в среду днем: евро упал ниже 84 руб. впервые с 3 апреля, доллар США торгуется по направлению к 76 руб.

Курс евро в 12:45 МСК составил 83,98 руб./EUR1, опустившись на 2,28 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 76,56 руб./$1 - минус 1,63 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,92 рубля - до 79,9 рубля.

"Курс российского рубля в понедельник, 8 мая, значительно укрепился в парах с иностранными валютами. На торгах в среду рубль продолжает уверенно расти к доллару и евро. В поддержку рубля работают ожидания по расширению экспортной выручки компаний. Кроме того, инвесторы рассчитывают на появление в рынке дивидендов, которые эмитенты вот-вот выплатят своим акционерам", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.