Реальные доходы населения в ОЭСР в IV квартале выросли на 0,6%

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Реальные доходы населения стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в четвертом квартале 2022 года увеличились на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев.

При этом реальный ВВП в расчете на душу населения вырос на 0,1%, сообщается в отчете организации.

В октябре-декабре повышение реальных доходов было отмечено в восьми из 21 государства, данные по которым были известны, сообщается в пресс-релизе ОЭСР. Среди стран G7 наиболее значительный прирост был зафиксирован в Великобритании – на 1,2%. При этом в Италии показатель упал на 3,5% из-за скачка стоимости энергоносителей.

Несмотря на повышение во втором полугодии, по итогам всего 2022 года доходы в ОЭСР снизились на 3,8%. Это максимальное падение за время ведения расчетов.

В том числе в государствах G7 снижение доходов составило 3,9%. Самое существенное сокращение произошло в США – на 6%.

Между тем ВВП на душу населения в странах ОЭСР в прошлом году повысился на 2,4%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.