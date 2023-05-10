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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Инвесторы покупают медицинскую компанию Syneos за $7,1 млрд

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Консорциум инвестиционных компаний, в который входят Elliott Investment Management, Patient Square Capital и Veritas Capital, достиг соглашения о покупке американской компании Syneos Health за $7,1 млрд с учетом долга.

Основанная в 1984 году Syneos специализируется на оказании услуг фармкомпаниям при проведении клинических испытаний препаратов на финальных стадиях.

Как говорится в пресс-релизе Syneos, ее акционеры получат $43 за акцию, что подразумевает 24%-ю премию по сравнению с ценой на закрытие торгов 13 февраля - за день до того, как в СМИ появились слухи о возможной сделке с участием компании.

Продажу единогласно поддержал совет директоров Syneos. Ожидается, что сделка будет завершена во втором полугодии 2023 года.

Акции Syneos выросли в цене на 8,9% в ходе предварительных торгов в среду.

Syneos Veritas Capital Patient Square Capital Elliott Investment Management
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