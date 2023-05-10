"ОДК-СТАР" в 2022 году снизила чистую прибыль по РСБУ в 8,8 раза, по МСФО - в 4,1 раза

При этом выручка предприятия показала рост на 2,4%, составив 7,1 млрд рублей; себестоимость увеличилась на 8,1% - до 5,9 млрд рублей. В итоге валовая прибыль снизилась на 19%. Прибыль от продаж сократилась в 6,5 раза.

Основные финпоказатели АО "ОДК-СТАР" (в тысячах рублей):

Показатель 2022 2021 Динамика Выручка 7 097 085 6 930 652 +2,4% Себестоимость продаж 5 925 234 5 483 085 +8,1% Валовая прибыль 1 171 851 1 447 567 -19% Прибыль от продаж 77 123 504 234 -6,5 раза Прибыль до налогообложения 87 419 462 684 -5,3 раза Чистая прибыль 39 384 344 742 -8,8 раза

Краткосрочные обязательства АО за год выросли с 1,9 млрд рублей до 5,6 млрд рублей, долгосрочные - сократились с 1,3 млрд рублей до 993,9 млн рублей. Кредиторская задолженность компании увеличилась с 1,5 млрд рублей до 3,8 млрд рублей, дебиторская - с 2 млрд рублей до 2,9 млрд рублей.

Выручка завода по МСФО за 2022 год составила 7,5 млрд рублей (рост на 7,1%), себестоимость - 6,1 млрд рублей (рост на 7,9%). Валовая прибыль увеличилась на 4% и достигла 1,5 млрд рублей. Чистая прибыль предприятия по МСФО сократилась в 4,1 раза и составила 65,4 млн рублей.

Краткосрочные обязательства АО увеличились с 1,8 млрд рублей до 5,2 млрд рублей, долгосрочные - сократились с 1 млрд рублей до 758,4 млн рублей.

"ОДК-СТАР" разрабатывает и производит комплексные системы автоматического управления газотурбинных двигателей (ГТД) воздушных судов, промышленных ГТД.