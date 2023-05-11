Американская Robinhood увеличила выручку в I квартале в 1,5 раза

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американская Robinhood Markets Inc., оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке, увеличила выручку в первом квартале в 1,5 раза, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в январе-марте составила $441 млн по сравнению с $299 млн за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $424,8 млн.

Чистый процентный доход Robinhood подскочил в 3,8 раза, до $208 млн, благодаря увеличению портфеля активов, приносящих процентный доход, повышению краткосрочных ставок, а также росту активности операций кредитования ценными бумагами.

Выручка, собранная от проводимых на платформе транзакций, снизилась на 5% - до $207 млн.

Число ежемесячно активных пользователей Robinhood в январе-марте увеличилось на 400 тыс. по сравнению с предыдущим кварталом, до 11,8 млн. Средняя выручка в расчете на пользователя повысилась до $77 с $66 в четвертом квартале.

Чистый убыток компании в минувшем квартале увеличился до $511 млн, или $0,57 на акцию, по сравнению с $392 млн, или $0,45 на акцию, годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал чистый убыток в $0,62 на акцию.

Рост убытка связан с разовыми факторами, в том числе с реализацией опционов на продажу акций сооснователями компании, отмечается в пресс-релизе.

Акции Robinhood подорожали на 3,1% в ходе дополнительных торгов в среду. С начала текущего года бумаги компании выросли в цене на 11,4%.