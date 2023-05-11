Темп закачки в хранилища ЕС держится на невысоком уровне

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Европейская газовая отрасль определила для себя на этот сезон закачки оптимальную величину суточной закачки в хранилища - около 0,2% в сутки в рабочие дни.

Расчетно это должно обеспечить региону выход на 90-процентное заполнение резервуаров к концу сентября. Однако летом эта цифра может и уменьшится - под влиянием роста энергопотребления из-за более высоких температур, профилактических работ на объектах добычи и инфраструктуры.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на среду в объеме 40,5 млн куб. м, сообщила украинская компания. Заявка на среду была такая же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сказал, что российский газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,7 млн куб. м на 11 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Выработка ветрогенерации в Европе держится на скромном уровне. С начала мая ветряки обеспечили в среднем 14% потребности региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope.

Спотовая цена газа в Европе колеблется около $400 за тысячу кубометров. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $398 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $400; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $373.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов составляет 62,26% - это на 19 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 9 мая резервы удалось увеличить на 0,21 процентных пункта. Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, при сохранении этой интенсивности закачки в течении всего лета к концу сентября можно будет обеспечить целевой уровень в 90% от заполнения хранилищ.

В "Газпроме", тем не менее, предупреждают: "Восполнение запасов газа в хранилищах может стать для европейских компаний нетривиальной задачей. Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ".

Европейские терминалы по приему СПГ в апреле работали со средней производительностью 67%, с начала мая загрузка - 64%.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на местном рынке и повышает предложение в мире.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 1,5 млрд куб. м - это в полтора раза меньше, чем обычно.

Текущий уровень запасов составляет 43%, что на 20 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.