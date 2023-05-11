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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Евро опустился ниже 83 руб. впервые с 3 апреля

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро продолжают заметно дешеветь на Московской бирже в четверг утром после сильного падения накануне. При этом курс евро опустился ниже 83 руб. впервые с 3 апреля, доллар торгуется по направлению к 75 руб.

Курс евро в 9:59 по московскому времени составил 82,99 руб./$1, опустившись на 55,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 75,87 руб./EUR1 - минус 19 копеек к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 35,4 копейки - до 79,07 рубля.

"Причинами укрепления рубля могут быть сокращение объемов конвертации иностранными компаниями средств, полученных от продажи российских активов; рост выручки от продажи нефти на фоне подорожавшей Urals в апреле; подготовка компаний к налоговым платежам, или дивидендным выплатам, а также последствия обсуждения нового санкционного пакета в Евросоюзе. То есть некоторые российские организации все же предпочитают вывести средства с зарубежных счетов, дабы не подвергать их различным неожиданностям", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Московская биржа
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