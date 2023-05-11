Доля крупных банков в размещениях ОФЗ в апреле рухнула до 9% с 60,5% в марте

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) резко сократили спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), их доля в апреле упала до 9% всех размещений этих бумаг по сравнению с 60,5% месяцем ранее, такие данные содержатся в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном Банком России.

ЦБ связывает низкий спрос на ОФЗ со стороны кредитных организаций с тем, что банки стремятся ограничить свой процентный риск (доля краткосрочных пассивов по-прежнему превышает 80%), наращивая более краткосрочное корпоративное кредитование по плавающим ставкам. "В целях активизации спроса Минфин впервые в этом году запланировал новый выпуск ОФЗ-ПК на сумму до 750 млрд руб. в номинальном выражении", - говорится в обзоре.

Основной объем размещений в апреле выкупили некредитные финансовые организации, преимущественно госкомпании, в рамках доверительного управления - 70% размещенных ОФЗ (в марте их доля составляла 21%).

Объем привлеченных Минфином средств на аукционах ОФЗ в апреле вырос относительно марта на 9% - до 227 млрд рублей с 207,6 млрд рублей по номиналу. В структуре размещений 89,8% пришлось на ОФЗ-ПД, 10,2% - на ОФЗ с защитой от инфляции.

Плановый объем размещений ОФЗ во втором квартале составляет 850 млрд руб., основная часть которого приходится на среднесрочные и долгосрочные облигации (по 400 млрд рублей).