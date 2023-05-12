Азиатские рынки акций преимущественно снижаются, кроме рынка Японии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу на опасениях по поводу проблем в американском банковском секторе и ослабления внутреннего спроса в Китае.

"Азиатские акции не могут определиться с направлением движения после того, как слабые данные о китайской инфляции указали на ослабевающий спрос", - написал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Накануне стало известно, что темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в апреле замедлились до 0,1% в годовом выражении с 0,7% в марте. Апрельская инфляция стала минимальной с февраля 2021 года.

Тем временем цена акций американского регионального банка PacWest Bancorp в четверг рухнула на 22,7% на сообщении, что объем его депозитов на прошлой неделе сократился на 9,5%. Эти новости усилили опасения, что кризис в банковской сфере еще не закончен, пишет MarketWatch.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,75%.

Заметное снижение демонстрируют акции CSSC Science & Technology (-9,9%), CNPC Capital (-1,2%), Zhejiang Jinke (-9,5%), Unigroup Guoxin (-5%) и Beijing Jetsen (-6,8%).

Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,3%.

Бумаги JD.com Inc. дорожают на 7,5%. Китайский интернет-ритейлер накануне сообщил, что вернулся на прибыльный уровень в первом квартале, а выручка превзошла ожидания рынка.

Котировки акций Baidu Inc. поднимаются на 3,8%, Meituan - на 3,7%, Alibaba Group - на 2,7%, Tencent - на 1,8%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снижается на 0,4%.

Стоимость акций Samsung Electronics повысилась на 0,5%, Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял менее 0,1%.

Бумаги горнодобывающей компании BHP Group дешевеют в пятницу на 1,9%, Rio Tinto - на 1,3%, Fortescue Metals - на 1,5%. Также снижаются котировки акции нефтедобывающих фирм: Woodside Energy (-1,2%), Santos (-0,8%) и Beach Energy (-1,3%).

Между тем японский фондовый индекс Nikkei 225 растет на 0,9% благодаря сильным финансовым показателям крупных японских компаний.

Акции Nissan Motor подскочили на 5% после того, как автопроизводитель резко увеличил чистую прибыль в четвертом квартале минувшего финансового года, причем показатель более чем в два раза превысил ожидания рынка.

Цена бумаг Honda Motor увеличивается на 4,9%. Компания в минувшем финквартале повысила выручку на 13,1%, хотя её чистая прибыль сократилась на 10,2%.

Капитализация SoftBank Group падает на 3,9%, поскольку японская инвестиционно-технологическая группа завершила с чистым убытком второй год подряд.