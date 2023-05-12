News Corp. сократила чистую прибыль почти вдвое в III финквартале

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания News Corp. снизила чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, однако оба показателя превзошли ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $59 млн по сравнению со $104 млн за аналогичный период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию снизилась до 9 центов с 14 центов.

Выручка сократилась на 2%, до $2,45 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали прибыль в размере 5 центов на акцию при выручке в $2,38 млрд.

News Corp была образована в 2013 году после разделения основанной Рупертом Мердоком в 1979 году News Corporation на две независимые публичные компании. News Corp отошли издательские активы, включая Dow Jones & Co., в которую входит WSJ, New York Post, книжное издательство HarperCollins и ряд активов в Австралии и Великобритании. Вторая компания, 21st Century Fox, объединила электронные и развлекательные медиаактивы, включая киностудию 20st Century Fox и каналы Fox и National Geographic.

Акции News Corp подорожали на 4,2% на дополнительной сессии в четверг. С начала года капитализация компании понизилась на 8%, до $9,62 млрд.