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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Embraer поставит подразделению Berkshire Hathaway до 250 самолетов на $5 млрд

Embraer поставит подразделению Berkshire Hathaway до 250 самолетов на $5 млрд
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Бразильский авиастроительный концерн Embraer SA, сообщил, что заключил соглашение с компанией NetJets на поставку до 250 самолетов Praetor 500.

Сумма сделки превышает $5 млрд. Помимо поставки воздушных судов, соглашение включает услуги по их обслуживанию.

Ожидается, что поставки начнутся в 2025 году.

Embraer была создана в 1969 году при поддержке правительства Бразилии. Компания специализируется на производстве бизнес-джетов и небольших региональных самолетов, конкурируя в этом сегменте с канадской Bombardier.

NetJets Inc. - подразделение Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета в сфере авиационного лизинга. Компания является мировым лидером в сфере лизинга корпоративных самолетов.

Berkshire Hathaway NetJets Embraer США Бразилия
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