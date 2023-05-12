Внешнеторговый оборот Белоруссии в I квартале вырос на 12%, профицит упал в 3,7 раза

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Внешнеторговый оборот Белоруссии в январе-марте 2023 года составил $23,25 млрд, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в материалах Нацбанка страны.

В январе-феврале снижение внешнеторгового оборота составляло 0,6%.

Данные Нацбанка свидетельствуют, что восстановление внешнеторгового оборота происходит за счет более высоких темпов роста импорта по сравнению с темпами роста экспорта. Так, в январе-марте экспорт товаров и услуг вырос на 8,1% - до $11,75 млрд, импорт увеличился на 15,4%, до $11,5 млрд.

В связи с этим сохраняется тенденция кратного снижения профицита внешней торговли - в январе-марте он составил $242,8 млн против $904,6 млн в первом квартале 2022 года (снижение в 3,7 раза). Профицит внешней торговли сокращается с четвертого квартала прошлого года.

В январе-марте значительно возрос дефицит внешней торговли товарами - в 2 раза, до $511,9 млн. Экспорт товаров вырос на 12% - до $9,64 млрд, импорт - на 14,5%, до $10,15 млрд. Оборот торговли товарами возрос на 13,3% - до $19,8 млрд.

Профицит внешней торговли услугами сократился на 35,3% - до $754,7 млн. Экспорт услуг составил $2,1 млрд (снижение на 7%), импорт - $1,35 млрд (рост на 22,9%). Внешнеторговый оборот в торговле услугами вырос на 2,8% - до $3,46 млрд.

В 2022 году внешнеторговый оборот Белоруссии уменьшился на 6% - до $89,22 млрд (после роста на 30,7% в 2021 году) при рекордном положительном сальдо $4,31 млрд (рост на 8,6% по сравнению с показателем 2021 года).

В соответствии с целевым прогнозом социально-экономического развития Белоруссии, в 2023 году экспорт планируется увеличить на 5,5%.