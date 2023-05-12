Стратегию ЕАЭС - 2030+ обсудят в рамках II Евразийского экономического форума

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Одной из ключевых тем II Евразийского экономического форума станет обсуждение будущей Стратегии ЕАЭС - 2030+, сообщил в пятницу министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

"Мы проходим важный исторический рубеж, происходит глобальная трансформация. Мы должны сориентироваться в этой новой конструкции, понять в ней место Евразии. Помимо нашей евразийской пятерки на форуме будут присутствовать значительное число гостей из стран СНГ, других стран-партнеров. Одной из ключевых тем станет обсуждение будущей стратегии на сессии с участием вице-премьеров стран Союза", - сказал Слепнев, которого цитирует пресс-служба ЕЭК.

Сообщается, что "кроме стратегических тем, в рамках форума будут обсуждаться и конкретные направления развития сотрудничества между государствами Союза: вопросы искусственного интеллекта, запуск нового формата "Евразия регионов" по межрегиональной повестке, вопросы электронной торговли, производительности труда, цифровых расчетов и международных цифровых единиц, евразийских туристических кластеров".

"Помимо этого, эксперты обсудят и аспекты сотрудничества ЕАЭС с другими странами и объединениями в рамках сессий "ЕАЭС - ШОС - БРИКС: открытый интеграционный диалог" и "ЕАЭС - Латинская Америка", - отметили в пресс-службе.

Также в ЕЭК сообщили, что ряд событий форума будет посвящен развитию сотрудничества с Индонезией - страной-гостем ЕЭФ в 2023 г. "На форум приедут руководители различных министерств и ведомств этой страны, а также представители компаний, которые примут участие в деловом завтраке, бизнес-диалоге "ЕАЭС - Индонезия", а также презентации инициатив и встречах в формате B2B", - уточнили там.

"Мы высоко оцениваем перспективы взаимодействия с Индонезией. К этой стране большой интерес со стороны нашего бизнеса: в Индонезии один из самых высоких темпов роста в Юго-Восточной Азии, развивается промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура. Это именно те сферы, где мы можем активно взаимодействовать", - прокомментировал министр ЕЭК.

II Евразийский экономический форум состоится 24-25 мая в Москве, в рамках председательства РФ в органах ЕАЭС в 2023 г. Целью форума является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. Мероприятие пройдет под девизом "Евразийская интеграция в многополярном мире".