Выручка VK в I квартале увеличилась на 39,5% до 27,3 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Выручка VK в I квартале увеличилась на 39,5% – до 27,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали общую выручку в размере 25,9 млрд рублей.

Как говорится в сообщении VK, основным источником роста выручки стали доходы от онлайн-рекламы, которые увеличились на 67% по сравнению с I кварталом 2022 года – до 16,3 млрд рублей. Драйверами развития рекламного направления стали перформанс-форматы, которые выросли в 1,8 раза год к году, и предложения для сегмента малого и среднего бизнеса с ростом в два раза год к году.

Выручка сегмента "Социальные сети и контентные сервисы" в январе-марте увеличилась на 46,7% по сравнению с I кварталом 2022 года и достигла 21,5 млрд рублей. Основными драйверами роста стали повышение на 49% доходов соцсети "ВКонтакте" и приобретение платформы "Дзен" в сентябре 2022 года.

Выручка сегмента "Образовательные технологии" выросла на 20,6% - до 3,4 млрд рублей - благодаря сильному спросу на курсы образовательных платформ, входящих в Skillbox Holding Limited, и эффекту от консолидации с 20 февраля 2023 года онлайн-платформы для школьников "Учи.ру".

Сегмент "Технологии для бизнеса" получил выручку в размере 1,1 млрд рублей, что на 55,4% больше, чем годом ранее. Компания поясняет, что главными драйверами роста этого направления стали решения облачной платформы VK Cloud и сервисы для автоматизации HR-функции, удвоившие выручку относительно аналогичного периода прошлого года. Также платформа для налогового мониторинга показала рост выручки на 80% относительно I квартала 2022 года.

Находящийся в активной инвестиционной фазе сегмент "Новые бизнес-направления" (объединяет такие новые продукты и направления, как голосовые технологии, VK Play и RuStore) получил выручку в размере 1,35 миллиарда рублей, которая увеличилась на 0,8%. Основными драйверами роста были голосовые колонки и VK Play.

На конец I квартала 2023 года в VK Play было зарегистрировано более 16,5 млн аккаунтов, а ежемесячная уникальная аудитория проекта превысила 13 млн пользователей. По данным на конец I квартала магазин приложений RuStore установили 10 млн человек. Также за I квартал 2023 года месячная аудитория голосового ассистента "Маруся" выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а дневная – на 73%.

Как говорится в сообщении, в I квартале 2023 года средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK выросла на 17% год к году и составила 76 млн пользователей.

Средняя месячная аудитория соцсети "ВКонтакте" в России выросла на 11% – до 81,5 млн пользователей. Средняя дневная аудитория выросла на 11% – до 52,3 млн пользователей. Дневная аудитория "Дзен" выросла на 11% и составила 32,5 млн. Средняя месячная аудитория соцсети "Одноклассники" в России в I квартале 2023 года составила 37 млн человек. Средняя месячная аудитория "Почты Mail.ru" составила 50 млн пользователей, средняя дневная аудитория – 17,2 млн.

Средняя месячная аудитория сервиса "Облако Mail.ru" выросла на 29% – до 22,1 млн человек, средняя дневная аудитория выросла на 50% за аналогичный период, до 2,5 млн. Средняя месячная аудитория сервиса "VK Музыка" составила почти 41 млн человек. Средняя месячная аудитория "VK Мессенджера" выросла на 4% год к году и составила 67,2 млн пользователей.