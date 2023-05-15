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Еврокомиссия улучшила прогноз для ВВП РФ на 2023 год и ждет снижения на 0,9%

Еврокомиссия улучшила прогноз для ВВП РФ на 2023 год и ждет снижения на 0,9%
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия улучшила прогноз для российской экономики на 2023 год и теперь ждет её сокращения на 0,9%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал снижение ВВП на 3,2%.

Еврокомиссия полагает, что номинальный рост зарплат в России опередит темпы инфляции в 2023 году, однако потребители продолжат испытывать давление из-за геополитической неопределенности, потребительские расходы сократятся на 0,5%.

Госрасходы, как ожидается, "продолжат поддерживать создание новых производственных мощностей для реализации политики импортозамещения, создание дополнительной инфраструктуры для переноса торговых потоков на восток, а также военное производство", отмечается в документе ЕК. Рост госрасходов, как ожидается, составит 2,6%, а капиталовложения бизнеса уменьшатся на 1,2%.

"Диверсификация источников поставок газа в ЕС в сочетании с эмбарго на поставки нефти и продуктов нефтепереработки морским транспортом, как ожидается, затруднят восстановление экспорта, поскольку Россия едва ли сможет полностью заменить потерянные рынки. Импорт, вероятно, будет восстанавливаться лишь постепенно на фоне санкций и ослабления рубля", - говорится в сообщении ЕК.

ЕК ждет сокращения экспорта на 2,5% и роста импорта на 2,8% в 2023 году. В 2024 году ожидается рост показателей на 1,7% и 2,9% соответственно.

В 2024 году российский ВВП вырастет на 1,3% "по мере того, как экономика постепенно приспосабливается к санкциям", полагают аналитики Еврокомиссии.

Однако они отметили, что "международная изоляция и поворот в сторону экономики военного времени, как ожидается, приведет к перенаправлению ресурсов в менее эффективные сектора, что негативно отразится на потенциале к дальнейшему росту".

Баланс рисков для прогнозов экономического роста смещен в негативную сторону, говорится в пресс-релизе.

"Основными рисками для российской экономики являются вероятность новой волны мобилизации, которая усилит давление на рынок труда, а также более жесткий надзор за соблюдением санкций", - написали эксперты Еврокомиссии.

Инфляция в России в 2023 году замедлится до 6,4% с 13,7% в 2022 году, в 2024 году показатель опустится до 4,6%, прогнозирует ЕК. При этом высокие инфляционные ожидания и инфляционные риски ограничат возможности для смягчения денежно-кредитной политики, отметили аналитики.

Дефицит российского бюджета в текущем году, как ожидается, составит около 3% ВВП, в 2024 году показатель опустится до 2,5% ВВП. Частично дефицит будет покрыт из средств Фонда национального благосостояния, ожидает Еврокомиссия. Отношение госдолга к ВВП к 2024 году достигнет 17% против 14,75% в 2022 году.

Еврокомиссия
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