Китай и Гонконг запустили программу взаимодействия на рынке процентных свопов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Власти Китая сделали очередной шаг к открытию финансового сектора страны, запустив программу, которая позволит иностранным инвесторам хеджировать риски вложений в юаневые облигации.

Новая программа взаимосвязи рынков Гонконга и КНР Swap Connect, начавшая работу в понедельник, облегчит зарубежным фондам доступ к китайскому рынку деривативов, объем которого оценивается в $5 трлн, пишет газета Financial Times.

Как отмечает Народный банк КНР (НБК, Центробанк страны), в рамках этой программы китайские и зарубежные инвесторы смогут проводить операции с процентными свопами, пользуясь инфраструктурой компаний как материкового Китая, так и Гонконга.

Институциональные механизмы в сферах трейдинга, клиринга и расчетов позволят инвесторам работать на рынках финансовых деривативов КНР и Гонконга, не меняя торговых практик, цитирует заявление НБК "Синьхуа".

Власти КНР надеются, что запуск этой программы позволит остановить отток средств иностранных инвесторов с китайского рынка. В этом году зарубежные инвесторы сократили вложения в китайские госбумаги на сумму порядка 180 млрд юаней ($26 млрд), в 2022 году – почти на 800 млрд юаней, отмечает FT.

Созданная схема взаимодействия бирж "создаст благоприятные условия для увеличения участия глобальных инвесторов на рынке облигаций материкового Китая", отмечает глава Управления денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority) Эдди Юэ.

Новая программа "имеет особое значение для повышения доверия к китайским гособлигациям на международном рынке", заявил он.