Международные резервы РФ с 28 апреля по 5 мая выросли на $300 млн

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 5 мая составили $599,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 28 апреля международные резервы равнялись $598,9 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.