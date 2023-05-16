Заявка "Газпрома" на транзит по Украине составила 41 млн кубометров газа

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Прохладная и ветреная погода сохранится в ближайшие дни в Европе. С одной стороны, это будет благоприятствовать производству электроэнергии из возобновляемых источников, с другой - создавать дополнительный спрос на энергоресурсы. Заявка "Газпрома" на транзит через Украину чуть увеличилась во вторник.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на вторник в объеме 41 млн куб. м. Заявка на понедельник была 40,3 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41 млн куб. м на 16 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Выработка ветрогенерации в Европе в понедельник немного подросла после провала в воскресенье, сообщает ассоциация WindEurope. В начале недели ветряки обеспечили 14% потребностей региона в электроэнергии, тогда как в воскресенье их доля падала до 12%.

Спотовая цена газа в Европе дрейфует в боковом тренде после значительного снижения на прошлой неделе. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $350 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $394; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $369.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов составляет 63,75% - это на 19 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 14 мая (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,4 процентных пункта. Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, при сохранении этой интенсивности в течении всего лета к концу сентября можно будет обеспечить целевой уровень в 90% от заполнения хранилищ.

В "Газпроме", тем не менее, предупреждают: "Восполнение запасов газа в хранилищах может стать для европейских компаний нетривиальной задачей. Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ".

Европейские терминалы по приему СПГ в апреле работали со средней производительностью 67%, в начале мая загрузка была 63%. С приходом весенне-летнего сезона начались профилактические остановки на терминалах. Кроме того, привлекательность европейского рынка сокращается из-за снижающихся цен.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на местном рынке и повышает предложение в мире.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 2,2 млрд куб. м - это на 10% меньше, чем обычно.

Текущий уровень запасов составляет 45%, что на 18 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.