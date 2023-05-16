Компании техсектора уволили свыше 194 тыс. человек в этом году

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Мировые технологические компании уволили более 194 тыс. человек с начала 2023 года, свидетельствуют данные сайта Layoffs.fyi.

С середины января количество уволенных увеличилось более чем в 7 раз, отмечает MarketWatch.

За весь прошлый год представители сектора технологий прекратили трудовые отношения с 154,3 тыс. сотрудников, при этом увольняющих компаний было больше: 1024 против 679 в текущем году.

В начале мая стало известно, что американская Unity Software, поставщик решений для разработки видеоигр и других приложений, проводит третий за последний год раунд сокращения сотрудников, который затронет порядка 600 рабочих мест, или 8% ее штата.

Другая американская компания, Dropbox Inc., управляющая одноименным облачным сервисом по хранению данных, в конце апреля сообщила о планах уволить 500, или около 16%, сотрудников.

Ранее в мае рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas сообщала, что в США компании технологической отрасли с начала года объявили о намерении сократить 113,944 тыс. рабочих мест - больше, чем в каком-либо другом секторе.

Увольнения проходят и в смежных отраслях. Так, британский оператор связи Vodafone во вторник объявил, что в рамках трехлетнего плана планирует сокращение штата на 11 тыс. рабочих мест, которое затронет как штаб-квартиру, так и локальные представительства.