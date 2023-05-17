Уолл-стрит снизилась на слабых статданных по розничным продажам

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, Dow Jones потерял более 1%.

Участники рынка оценивали статданные и ждали начала переговоров президента США Джо Байдена со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса по вопросу потолка госдолга страны. Хотя Байден ранее высказал оптимизм в отношении исхода переговоров, Маккарти заявил в понедельник, что стороны по-прежнему далеки от соглашения.

Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник вновь заявила о необходимости быстрого повышения потолка госдолга, отметив, что "американская экономика висит на волоске". "То же самое касается и положения миллионов американцев", - приводит ее слова Market Watch.

В понедельник Йеллен подтвердила, что ее ведомство может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если лимит госдолга не будет повышен.

"Переговоры, вероятно, будут напряженными, поскольку республиканцы готовы согласиться на повышение потолка лишь в обмен на существенное сокращение госрасходов, тогда как Байден не хочет идти на компромисс в этом плане с учетом предстоящих в следующем году выборов", - отмечает главный аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая, которую цитирует Market Watch.

Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные во вторник данные министерства торговли страны. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 0,8%. В марте показатель снизился на 0,7%.

Розничные продажи без учета автомобилей в прошлом месяце увеличились на 0,4%, как и ожидалось. Показатель без учета автомобилей и топлива вырос на 0,6%.

Данные Федеральной резервной системы, также обнародованные во вторник, показали неожиданное повышение промышленного производства в Штатах.

Объем промпроизводства в стране в апреле вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя.

Бумаги Home Depot Inc. потеряли в цене 2,2%. Чистая прибыль крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома в первом квартале 2023 финансового года снизилась на 8,5%, и компания ухудшила годовой прогноз прибыли.

Стоимость ADR Baidu Inc. выросла на 4% благодаря сильной квартальной отчетности китайского интернет-гиганта. Компания увеличила выручку в первом квартале на 10%, что превзошло консенсус-прогноз аналитиков. Кроме того, Baidu зафиксировала чистую прибыль против убытка годом ранее.

Бумаги Occidental Petroleum подешевели на 0,7%. Накануне стало известно, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжила наращивать долю в Occidental, купив с прошлого четверга около 2,2 млн акций компании по цене в диапазоне $56-58 за каждую. В результате доля инвестфирмы в Occidental достигла 24% (213,9 млн акций), сообщает издание Barron`s.

Акции Berkshire подорожали на 0,1%.

Стоимость бумаг Newell Brands снизилась на 5,7%. Американский производитель потребительских товаров понизил квартальные дивиденды на 70%, до $0,07 на акцию с $0,23 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 336,46 пункта (1,01%) и составил 33012,14 пункта. Лидером снижения в индексе стали акции Nike Inc., подешевевшие на 2,8%. В плюсе завершили торги акции лишь трех компаний из 30, входящих в расчет индекса, включая Microsoft Corp., Salesforce Inc. и International Business Machines.

Standard & Poor's 500 опустился на 26,38 пункта (0,64%) - до 4109,9 пункта.

Nasdaq Composite потерял 22,16 пункта (0,18%) и составил 12343,05 пункта.